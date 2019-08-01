Волгоград, , 15:20 — REGNUM

К длительным срокам лишения свободы приговорили пятерых обвиняемых по делу о совершении вооруженных нападений на граждан и организации в Волгограде в 2015—2016 годах. Участников группы также признали виновными в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На счету банды несколько попыток взломать сейфы с ювелирными украшениями и деньгами в ломбарде и сетевых магазинах Волгограда. Преступники совершили два разбойных нападения на супермаркеты, угнали грузовой автомобиль, в общей сложности похитили денежные средства и имущество более чем на 650 тыс. рублей. В Кировском районе Волгограда они попытались тросом выдернуть банкомат из магазина на улицу. Свою вину ни по одному из эпизодов мужчины не признали.

Организатора банды приговорили к 15,5 годам лишения свободы, соучастникам назначили от 12 до 15 лет, все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, каждому из них назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы после отбытия основного наказания. Приговор в законную силу ещё не вступил.