Вашингтон, , 15:49 — REGNUM

В американском штате Кентукки на газопроводе произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Associated Press.

ЧП произошло рано утром в четверг, 1 августа, в округе Линкольн. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Отмечается, что пожарные тушили пламя на месте ЧП в течение нескольких часов, их машины неоднократно заливали воду в резервуары и возвращались на место происшествия.

Причины взрыва устанавливаются.