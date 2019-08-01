Вашингтон, 1 августа 2019, 15:49 — REGNUM
В американском штате Кентукки на газопроводе произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Associated Press.
ЧП произошло рано утром в четверг, 1 августа, в округе Линкольн. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще пятеро получили ранения.
Отмечается, что пожарные тушили пламя на месте ЧП в течение нескольких часов, их машины неоднократно заливали воду в резервуары и возвращались на место происшествия.
Причины взрыва устанавливаются.