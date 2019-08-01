Самара, , 15:09 — REGNUM

Для усмирения правонарушителей пилоты двух авиалайнеров вызвали транспортную полицию. Помощь полицейских понадобилась пилотам воздушных судов, осуществляющих рейсы «Душанбе-Самара» и «Москва-Самара». Об этом 1 августа сообщает ТВ Самара.

По предварительным данным, в обоих случаях мужчины были в нетрезвом состоянии, нарушали правила поведения в самолете и выражались нецензурной бранью. В отношении дебоширов были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и наложены штрафы 1500,00 и 500,00 рублей соответственно.

Напомним, что закон о «черных списках» хулиганов на авиатранспорте был подписан президентом РФ 5 декабря 2017 года. Теперь авиакомпании имеют права не продавать нарушителям билеты на свои рейсы. А ранее в УК РФ законодатели внесли поправки, согласно которым нарушители на транспорте могут быть наказаны лишением свободы сроком до 8 лет.