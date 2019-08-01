Житомир, Украина, , 14:54 — REGNUM

На Украине неизвестные повредили в городе Новоград-Волынский Житомирской области четыре памятника погибшим в Донбассе боевикам ВСУ, сообщает Newsone.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 1 августа. Также вандалы перевернули могилы и повалили гранитные плиты. В настоящее время на территории кладбища ищут другие пострадавшие надгробья.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Запорожье неизвестные второй раз облили черной краской табличку с именами погибших в Донбассе боевиков.

Читайте также: Под Харьковом облили краской памятник боевикам, погибшим в Донбассе