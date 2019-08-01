Луганск, , 14:57 — REGNUM

В ходе проверок складов, расположенных в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ, были выявлены массовые нарушения. Об этом заявил 1 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Комиссией медицинской службы, прибывшей в соединение 31 июля, была выявлена пропажа 80 индивидуальных аптечек, предоставленных иностранными государствами в качестве помощи», — рассказал он.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что проверка выявила, что в течение июня 2019 года боевики ВСУ продали населению около восьми тонн ворованного топлива.

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