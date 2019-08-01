Луганск, 1 августа 2019, 14:57 — REGNUM
В ходе проверок складов, расположенных в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ, были выявлены массовые нарушения. Об этом заявил 1 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что проверка выявила, что в течение июня 2019 года боевики ВСУ продали населению около восьми тонн ворованного топлива.
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