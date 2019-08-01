Красноярск, , 14:51 — REGNUM

В Красноярском крае депутата сельского поселения будут судить за незаконную рубку лесных насаждений в Большеулуйском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 августа в Главном следственном управлении СКР по региону.

Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении депутата Преображенского сельсовета Ачинского района, завершено.

Установлено, что в июне 2016 года депутат собрал бригаду рабочих и поручил провести рубку лесных насаждений в Большеулуйском районе. С июня по сентябрь 2016 года работники вырубили порядка 200 кубометров сосны. Ущерб государственному лесному фонду РФ превысил 1 млн рублей.

На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц Абанского лесничества по факту злоупотребления должностными полномочиями. Дело в том, что не подлежащий вырубке здоровый лес продали по договору купли-продажи коммерческой организации для проведения сплошной санитарной рубки. Ущерб составил 3 млн рублей.

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