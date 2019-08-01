Диярбакыр, Турция, , 14:42 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 1 млн 200 тыс. корней конопли во время двух спецопераций, проводимых в провинции Диярбакыр. Об этом 1 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Мероприятия по изъятию запрещенных наркотических веществ проходили с 29 по 31 июля, о задержаниях среди контрабандистов не сообщается.

Напомним, в общей сложности во время спецопераций, проводившихся в указанной провинции, в июле 2019 года было изъято порядка 13 млн 200 тыс. корней конопли.

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