Бужумбура, , 14:40 — REGNUM

Более 10 штабов главной оппозиционной партии Бурунди «Национальный конгресс за свободу» (CNL) были подожжены или испачканы фекалиями за последние два месяца. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление пресс-службы CNL.

Теренс Манирамбона, представитель «Национального конгресса за свободу», сказал журналистам, что это было частью мер по противодействию демократии и запугиванию оппозиции накануне президентских выборов 2020 года.

В министерстве внутренних дел Бурунди не прокомментировали инциденты.

Представитель CNL сообщил, что последний штаб, на который было совершено нападение, был атакован вечером во вторник, 30 июля, в городе Гейте в западном районе Румонге.

Он сказал, что личности поджигавших неизвестны, а власти не провели никакого расследования.

«Покрытие наших офисов человеческими испражнениями — акт ненависти за гранью воображения», — сказал Манирамбона.

«Мы предполагаем, что произошедшее — политически мотивированные действия против нас, потому что некоторые местные чиновники считают, что CNL не должна иметь штабы в их регионах», — добавил он.

В прошлом месяце следователи Совета ООН по правам человека выпустили доклад, в котором подробно описываются «серьезные нарушения прав человека, направленные против оппозиции Бурунди». Но представитель Бурунди в комиссии ООН в Женеве назвал доклад «лживым документом».