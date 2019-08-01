Донецк, , 14:23 — REGNUM

Украинские силовики выпустили две мины в направлении посёлка Куликово на юге ДНР, сообщили 1 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Миномет (сс) Vitaly V. Kuzmin

«В 13:05 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению населенных пунктов Павлополь — Куликово. Выпущено две мины калибром 120 мм», — сказано в сообщении.

Напомним, с 21 июля в Донбассе должно было начаться перемирие, однако его постигла та же участь, что и все предыдущие «перемирия».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 единиц боеприпасов.

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