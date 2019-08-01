Донецк, 1 августа 2019, 14:23 — REGNUM
Украинские силовики выпустили две мины в направлении посёлка Куликово на юге ДНР, сообщили 1 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Напомним, с 21 июля в Донбассе должно было начаться перемирие, однако его постигла та же участь, что и все предыдущие «перемирия».
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 единиц боеприпасов.
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