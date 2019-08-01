Москва, , 14:13 — REGNUM

К совершению массовых беспорядков в центре Москвы 27 июля причастны более 10 человек, сообщает 1 августа пресс-служба СКР.

По данным следствия, накануне проведения несанкционированной акции протеста группа лиц размещала в интернете призывы принять в ней участие, заведомо зная, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки.

В результате противоправных действий 27 июля участники несогласованной акции протеста, игнорируя законные требования полиции и нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правопорядка. В том числе от действий протестующих пострадали прохожие.

«Следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков», — говорится в сообщении.

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В настоящее время задержаны пять участников незаконной акции. Следователи продолжают устанавливать всех лиц, нарушивших закон, планируется ряд задержаний граждан, причастных к беспорядкам.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля оппозиция пыталась устроить несанкционированный митинг перед зданием московской мэрии. Участники незаконной акции начали провоцировать полицейских и нападать на них, в результате стражи порядка были вынуждены задерживать нарушителей закона.

Всего были задержаны более тысячи человек, большинство из которых выпустили в этот же день. Всего, по данным МВД России, в митинге приняли участие 3,5 тыс. человек, значительное число которых не являются жителями Москвы.

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