Ростов-на-Дону, , 14:13 — REGNUM

Четырнадцать нелегальных мигрантов выявили сотрудники регионального управления по вопросам миграции совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии в автобусе, следовавшем из Адыгеи. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Автобус задержали на посту ДПС в Светлоярском районе. В салоне транспортного средства находилось 50 человек. Как следует из сообщения, у большей части из них имелись при себе документы, позволяющие находиться в России. 14 человек оказались без документов, поэтому будут выдворены из страны.

По результату проверок на иностранцев составлены 43 протокола за различные нарушения миграционного законодательства.