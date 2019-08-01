Кабул, , 14:09 — REGNUM

В результате нападения на контрольно-пропускной пункт (КПП) в столице Афганистана погибли по меньшей мере двое сотрудников правопорядка. Об этом 1 августа сообщает Al Arabia.

Полиция Афганистана (сс) U.S. Air Force. Staff Sgt. Sarah Brown

По данным телеканала, в результате инцидента также пострадали трое полицейских, с травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка, однако активизация боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) близ афганской столицы за последнюю неделю, делает их главными подозреваемыми в лице правоохранительных органов.

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