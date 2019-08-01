Ростов-на-Дону, , 13:53 — REGNUM

Любители легкой наживы украли 522 чугунных крышки люков в Ростове-на-Дону и Батайске с начала 2019 года, сообщает 1 августа пресс-служба Ростовводоканала.

Отмечается, что за семь месяцев коммунальщики оборудовали новыми крышками 848 люков и лишь малая их часть пришлась на замену разрушенным. Остальные были украдены.

Борьбу со злоумышленниками ведёт отдел безопасности Ростовского Водоканала. Во втором квартале текущего года сотрудники предприятия направили 32 заявления в правоохранительные органы, благодаря чему было возбуждено 28 уголовных дел.

В водоканале пояснили, что судьба украденных крышек известна: их разбивают и сдают в качестве металлолома за сравнительно небольшие деньги.

Читайте также: Содержание ливнёвок в Ростове-на-Дону обойдётся в 68,5 млн рублей