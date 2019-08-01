Астрахань, , 13:26 — REGNUM

Воспитанника одного из частных детских садов в Астрахани забрала чужая женщина — по ее словам, перепутав с правнуком. Следственные органы начали проверку по заявлению о похищении, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области 1 августа.

Около 17:00 31 июля женщина пришла в детсад за своим двухлетним сыном, однако сотрудники сообщили ей, что ребенка ещё два часа назад забрала его прабабушка. Прабабушка ребенка в тот момент в Астрахани отсутствовала, и мать обратилась с заявлением в полицию. И ребенка, и похитительницу быстро нашли, в районе отдела полиции в Ленинском районе Астрахани. Мальчик уже передан родителям. Забрала ребенка 80-летняя женщина, которая объяснила: она думала, что забирает из садика правнука. Родственники женщины сообщили правоохранителям, что женщина состоит на учете у врача в связи с возрастными изменениями психики.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет принято процессуальное решение в отношении работников детского сада, передавших ребенка чужому человеку», — сообщили в СУ СКР.

Как напоминает ИА REGNUM, это не первый скандал вокруг частных детсадов в Астрахани — в 2018 году было возбуждено дело о владельцах такого детсада, которые на время тихого часа связывали детей.