Рыбинск, Ярославская область, , 13:16 — REGNUM

В Рыбинске Ярославской области 88-летнюю пенсионерку обманули под предлогом денежной реформы. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в УМВД России по Ярославской области. По подозрению в совершении мошенничества задержана 44-летняя жительница Владимирской области. Как установили полицейские, мошенница попросила старушку показать ей все деньги, которые были в доме. Якобы для того, чтобы переписать номера денежных купюр для их последующего обмена. После этого она сложила все деньги в общий сверток, отвлекла пенсионерку и похитила денежные средства. Сумма похищенного составила 275 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, подозреваемая установлена, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанная возместила пенсионерке 60 тысяч рублей.

Подозреваемая УМВД по Ярославской области

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