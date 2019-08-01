Уфа, , 13:15 — REGNUM

В одной из деревень Башкирии житель Уфы выкупил старую пилораму, построенную в 1967 году. Вокруг неё он арендовал 50 соток земли, а затем обратился в госорганы для оформления участка в собственность, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Росимущество региона одобрило покупку участка, несмотря на то, что он был значительно больше пилорамы. Мужчина получил землю в собственность за 1,2 млн рублей. При этом на момент сделки пилорама уже не работала и была снесена. Затем предприимчивый уфимец разделил землю на три части, изменил вид использования на «жилищное строительство» и два из участков продал.

По всем этим махинациям после проверки прокуратура дошла до Верховного суда республики и обязала мужчину вернуть 17 соток земли, а также выплатить стоимость перепроданных участков в размере 3,2 млн рублей. Кроме того, материалы прокуратура передала в полицию и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, пять уголовных дел о хищении земельных участков в Центральном, Левобережном, Железнодорожных и Советском районах Воронежа общей площадью более шести тысяч квадратных метров возбуждены по результатам прокурорских проверок. Стоимость похищенной земли оценивается в сумму более 20 млн рублей.