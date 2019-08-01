Самара, , 13:14 — REGNUM

Мошенники, выдающие себя за работников газовой службы, активизировались в Самаре, сообщается 1 августа на сайте ГУ МВД России по Самарской области.

Мошенники Цитата из кф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

По сообщению самарских правоохранителей, злоумышленники проникают в жилище под видом сотрудников газовой компании, иногда они одеты в спецодежду. Пользуясь доверчивостью граждан, они предлагают купить какие-либо приборы за необоснованно крупную сумму, но якобы «со скидкой для пенсионеров».

На сайте ГУ МВД России по Самарской области размещены правила, при выполнении которых можно обезопасить себя от действий мошенников и не стать их жертвой.

Стражи порядка просят жителей Самары быть бдительными и выполнять эти простые правила.

Напомним, что при выезде на объект каждый сотрудник газовой компании обязан при себе иметь удостоверение личности с фотографией, печатью организации и подписью руководителя.