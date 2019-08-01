Астрахань, , 13:06 — REGNUM

43 гражданина одной из стран Туркестана задержаны за период с 29 июля в Астраханской области за незаконное пребывание на территории РФ, сообщили ИА 1 августа в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала недели в Харабалинском районе Астраханской области выявлено 43 гражданина одной из стран Центральноазитского региона, которые незаконно пребывали на территории России. У большинства из них нарушены сроки пребывания, другие не смогли представить документы на осуществление трудовой деятельности», — говорится в сообщении управления.

Также незаконные мигранты задержаны в Красноярском и Ахтубинском районах региона. Всего с начала 2019 года в Астраханской области пограничники выявили более 550 нарушителей правил пребывания на территории России, более 180 нарушителей режима государственной границы.