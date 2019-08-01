Донецк, , 13:09 — REGNUM

Бойцы Народной милиции ДНР уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ, заявил 1 августа начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

«Вчера, в ходе 20-минутного обстрела окраин населённого пункта Петровское из вооружения БМП, автоматических гранатомётов и стрелкового оружия, украинские оккупанты пытались вести разведку с использованием беспилотного летательного аппарата. Однако наши защитники не позволили этого сделать и уничтожили беспилотник, который представлен вашему вниманию», — рассказал он.

Безсонов напомнил, что украинская сторона применяет беспилотники вопреки Минским договорённостям.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР заявил об уничтожении украинского квадрокоптера, проводившего разведку в районе села Обозное Славяносербского района ЛНР.

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