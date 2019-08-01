Донецк, 1 августа 2019, 13:09 — REGNUM
Бойцы Народной милиции ДНР уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ, заявил 1 августа начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.
Безсонов напомнил, что украинская сторона применяет беспилотники вопреки Минским договорённостям.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР заявил об уничтожении украинского квадрокоптера, проводившего разведку в районе села Обозное Славяносербского района ЛНР.
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