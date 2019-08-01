Калуга, , 13:00 — REGNUM

35-летний житель Калужской области приговорён судом к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за развращение ребёнка, сообщила 1 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

По её словам, судом и следствием установлено, что осужденный в состоянии алкогольного опьянения в марте 2019 года, находясь в доме совместно с малолетней девочкой, показал ребёнку на мобильном телефоне видеофильмы интимного характера.

Осужденный вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал частично. Однако приговор суда обжалован не был и вступил в законную силу.