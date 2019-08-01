Астрахань, , 12:50 — REGNUM

Двое граждан Узбекистана предстанут перед судом в Астраханской области по обвинению в контрабанде рогов сайгаков, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе прокуратуры региона. Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.

Сайгаки (сс) Yakov Fedorov

По версии следствия двое граждан Республики Узбекистан, работавшие проводниками в пассажирском поезде сообщением «Ташкент — Волгоград — Ташкент», незаконно провезли через границу РФ, из Казахстана в Астраханскую область, 205 штук рогов сайгака — животного, занесенного в Красную книгу РФ. Как уточняется, сделали они это за деньги. Сам товар был спрятан в тайнике одного из купе поезда, его обнаружили российские пограничники.

Расследование уголовных дел проводилось следственным отделением УФСБ России по Астраханской области. Дело направлено в Красноярский районный суд Астраханской области. Санкция ч. 1 ст. 226.1 УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, ч. 1 ст. 258.1 — до трех лет.