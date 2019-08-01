Москва, , 12:46 — REGNUM

Привлеченные к тушению лесных пожаров в Сибири самолеты Минобороны РФ будут вылетать не менее 20 раз за день, об этом 1 августа сообщил заместитель министра оборонного ведомства Дмитрий Булгаков.

Тушение пожара Mil.ru

«В соответствии с разработанным планом-графиком полетов ежесуточно планируется осуществлять не менее 20 самолето-вылетов Ил-76», — сказал Булгаков на селекторном совещании, добавив, что полеты будут выполняться парами.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», в России на 1 августа действуют 318 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 955 467 га. Ведомство искусственно вызывает дожди для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области.

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