Донецк, , 12:44 — REGNUM

В Николаеве во время отработки прыжков с парашютом на воду погибли два боевика 79-й бригады ВСУ, заявил 1 августа начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Один по причине не раскрытия парашютной системы, один утонул после приводнения», — рассказал он.

Безсонов отметил, что погибшие проходили боевое слаживание перед отправкой в зону боевых действий в Донбассе.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее ВСУ понесли крупные небоевые потери — пять человек пострадало от взрыва оружейного склада в Донбассе, оборудованного недалеко от позиций украинских силовиков. Ещё один боевик подорвался на мине.

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