Донецк, 1 августа 2019, 12:44 — REGNUM
В Николаеве во время отработки прыжков с парашютом на воду погибли два боевика 79-й бригады ВСУ, заявил 1 августа начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.
Безсонов отметил, что погибшие проходили боевое слаживание перед отправкой в зону боевых действий в Донбассе.
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее ВСУ понесли крупные небоевые потери — пять человек пострадало от взрыва оружейного склада в Донбассе, оборудованного недалеко от позиций украинских силовиков. Ещё один боевик подорвался на мине.
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