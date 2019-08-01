Петрозаводск, , 12:52 — REGNUM

Группа из 10 туристов, с которой с 24 июля потеряна связь в карельской части акватории Белого моря, оказалась компанией байдарочников из Санкт-Петербурга.

«Спасательные службы ждут улучшения погодных условий, чтобы начать поиски туристов», — сообщает агентство «Карелинформ».

По данным управления МЧС по Республике Карелия, туристы планировали добраться до острова Бережной Сосновец в Беломорском районе, после чего на байдарках посетить еще несколько островов и вернуться в село Нюхча.

Погода на Белом море в эти дни штормовая.

Как надеются родственники пропавших, байдарочники пережидают непогоду на одном из островов, где нет сотовой связи. Тем временем спасатели ждут улучшение погодных условий, чтобы начать поиски туристов.

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