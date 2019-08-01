Калуга, , 12:30 — REGNUM

В Калужской области в 2019 году за нарушения правил пожарной безопасности в лесах к административный ответственности привлечены 107 человек. Они заплатили денежные штрафы на общую сумму 773,5 тыс. рублей, сообщили 1 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

По информации ведомства, для обеспечения пожарной безопасности лесов в рамках регионального проекта «Сохранение лесов Калужской области» национального проекта «Экология» продолжается переоснащение лесопожарной службы области. Так, в профильном министерстве создана круглосуточная региональная диспетчерская служба. Организована работа диспетчерских пунктов и в каждом из 18 лесничеств. За счет средств областного бюджета приобретено 22 системы видеонаблюдения и два квадрокоптера с камерами.

На особо охраняемых природных территориях федерального значения — в государственном природном заповеднике «Калужские засеки», национальном парке «Угра», в государственном природном заказнике «Государственный комплекс «Таруса», а также в памятнике природы федерального значения «Городской бор» — в первом полугодии 2019 года проведено 11 надзорных мероприятий, выявлено два нарушения.