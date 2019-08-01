Полтава, Украина, 1 августа 2019, 12:22 — REGNUM
Под Полтавой 31 июля произошёл пожар на местной свалке твёрдых бытовых отходов, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Отмечается, что к концу дня пожарным удалось ликвидировать пожар на территории 0,5 га, а также сбить задымление. 1 августа возгорание продолжают тушить.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области загорелся электровоз, который направлялся из Полтавы в Харьков на ремонт.
Читайте также: В Харьковской области Украины загорелся локомотив