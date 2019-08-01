Полтава, Украина, , 12:22 — REGNUM

Под Полтавой 31 июля произошёл пожар на местной свалке твёрдых бытовых отходов, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«На Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов произошёл пожар, а именно возгорание мусора на площади около 2 га. В настоящее время привлечено 9 единиц техники, 41 человек личного состава для ликвидации данного пожара», — сказано в сообщении.

Отмечается, что к концу дня пожарным удалось ликвидировать пожар на территории 0,5 га, а также сбить задымление. 1 августа возгорание продолжают тушить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области загорелся электровоз, который направлялся из Полтавы в Харьков на ремонт.

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