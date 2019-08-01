Ижевск, , 12:13 — REGNUM

Продавец одного из сельских магазинов в Удмуртии обратился в местное отделение полиции, сообщив, что двое мужчин в масках с применением насилия похитили 7 тыс. рублей из кассы. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД.

Опросив продавца, полицейские установили, что один из грабителей сбежал, а другой скрылся на автомобиле. По «горячим следам» сбежавший был задержан. Деньги были найдены недалеко от магазина. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия»).

Автомобиль второго грабителя был замечен на автодороге в Завьяловском районе республики. На требования полицейских об остановке водитель не реагировал, продолжая ехать на высоко скорости. Полицейские произвели несколько выстрелов по колесам транспортного средства, в результате чего автомобиль был остановлен. Вторым грабителем оказался ранее судимый житель Ижевска.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время оба подозреваемых арестованы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе прошлого года в Екатеринбурге трое грабителей в масках ворвались в торговое помещение, присвоили деньги из кассы и выстрелили в живот продавщице из пневматического пистолета.