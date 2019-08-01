Аден, Йемен, , 12:13 — REGNUM

В результате террористического акта в йеменской провинции Аден погибли трое сотрудников безопасности, об этом 1 августа сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.

Заминированный автомобиль был взорван поблизости от полицейского участка, помимо погибших, десятки людей получили ранения различной степени тяжести, и были госпитализированы.

«Взрыв произошел у входа в полицейский участок в округе Шейх Осман» , — отметил источник.

Ни одна группировка не взяла ответственность за совершенный теракт. Власти страны также пока не комментируют инцидент.

Как передавало ИА REGNUM, в Йемене с 2014 года продолжается внутренний конфликт между повстанцами-хуситами и ориентированным на Саудовскую Аравию правительством. В результате противоречий в стране активизировались террористические группировки.

Читайте ранее в этом сюжете: Хуситы нанесли ракетный удар по военному параду в Адене — СМИ