Душанбе, , 12:07 — REGNUM

В горах Гиссаро-Алая на территории Таджикистана во время восхождения на вершину Бодхона (5152 метра) погиб российский альпинист Василий Дроздов. Об этом 1 августа сообщили в федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области.

Отмечается, что погибший уроженец Северодвинска является обладателем альпинистского звания «снежный барс», а также состоит в федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области.

Василий Дроздов погиб 29 июля по причине обвала участка рельефа. Участники команды доставили тело альпиниста в Душанбе. В настоящее время готовятся документы для вывоза тела на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, в горах Киргизии пропал другой российский альпинист, который перестал выходить на связь с 27 июля при спуске с пика Ленина в горах Чон-Алайского района Ошской области республики.