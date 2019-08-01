Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM

В Новоуральске инспекторы ДПС задержали водителя автомобиля ВАЗ, который не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться. В ходе задержания было применено табельное оружие, сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Так как лихач создавал угрозу окружающим пешеходам и машинам, сотрудники ГИБДД произвели выстрелы по колёсам автомобиля нарушителя, после чего он вынужден был остановиться. Водитель машины не пострадал. После задержания мужчина также отказался пройти процедуру освидетельствования на содержание алкоголя в организме.

Установлено, что ранее задержанный уже привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, в результате чего лишился прав на управление автомобилем.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошёл в феврале 2017 года в Екатеринбурге. Водитель автомобиля ВАЗ отказался останавливаться по требованию сотрудников полиции, и за ним была организована погоня. Так как нарушитель создавал угрозу окружающим, сотрудники полиции приняли решение применить табельное оружие. В итоге водитель был задержан.

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