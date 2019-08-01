Хуст, , 12:12 — REGNUM

Сотрудники полиции задержали жителя города Хуст Закарпатской области, подозреваемого в торговле оружием, сообщило 1 августа информационное агентство «УНН».

В ходе обысков в доме подозреваемого обнаружили пистолет-пулемёт Судаева, бельгийский пистолет-пулемёт Lefaucheux, шесть винтовок и 22 пистолета разных производителей и калибров, а также четыре оптических прицела, приспособления для отливки пуль, магазины и патроны к оружию.

Подозреваемый помещён в СИЗО, ведутся следственные действия.

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