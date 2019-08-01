Чебоксары, , 11:49 — REGNUM

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера строительной фирмы, которому инкриминируют получение 200 тыс. рублей от подрядчика при строительстве жилого дома. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Те самые 200 тыс. рублей, которые, как полагает следствие, незаконно получил фигурант уголовного дела Chuvashia.sledcom.ru

Следствие полагает, что 2 апреля 2019 года в Чебоксарах обвиняемый получил 200 тыс. рублей от сотрудника подрядной строительной фирмы. Полученные средства правоохранители квалифицируют как коммерческий подкуп.

«Средства предназначались за непредъявление к этой организации финансовых претензий по качеству и срокам выполнения подрядных работ на строительстве жилого комплекса, а также подписание документов, подтверждающих их выполнение», — сказал Олег Дмитриев.

Предполагается, что это позволило бы избежать судебных разбирательств.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 204 УК РФ («Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий и в интересах дающего»). Дело направлено в Калининский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии снизилось в I полугодии 2019 года следственным управлением СКР возбуждено 129 дел коррупционной направленности, что на 21,8% меньше (или на 36 дел), чем было в I полугодии 2018 года. Из них половина (67 дел) — по фактам взяточничества (дача или получение взятки). Данная категория дел значительно сократилась: в I полугодии 2018 года расследовалось 101 уголовное дело по фактам получения или дачи взятки.

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