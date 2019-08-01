Москва, , 11:48 — REGNUM

В Москве в старой постройке произошёл крупный пожар. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь в доме по улице Доброслободская вспыхнул утром 1 августа.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 07:16. Менее чем за час прибывшие на место пожарные смогли локализовать возгорание, в 09:23 пожар был ликвидирован.

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Всего огонь прошёл по площади почти 300 кв. м. В ведомстве добавили, что пожар произошёл в выселенной части здания. К ликвидации возгорания привлекались 75 человек и 25 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в результате пожара на улице Профсоюзной в Москве погибли двое взрослых и двое детей. Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома в утренние часы. Возбуждено уголовное дело.