Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход. Пострадал 50-летний мужчина, который получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщают местные издания врачи несколько часов сражались за его жизнь, но к сожалению пострадавший скончался от полученных травм.

ДТП произошло 31 июля, и было зафиксировано камерой видеорегистратора. Водитель автомобиля намеревался проскочить перекрёсток в момент, когда происходила смена сигнала светофора — манёвр фактически завершался на красный свет. Как пояснили в городской дорожной полиции, пешеход также начал движение по регулируемому переходу на красный свет светофора.