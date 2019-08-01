Дакка, , 11:31 — REGNUM

По данным Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККП), наводнения в Бангладеш угрожают 7 млн 600 тыс. человек. Об этом 1 августа сообщает Anadolu Ajansi.

На данный момент число погибших составляет 119 человек, более 600 тыс. домов получили повреждения из-за стихии. Сотни тысяч людей находятся в бедственном положении.

Отмечается, что вынужденные покинуть свои дома, люди проживают в наспех смонтированных лагерях, в условиях антисанитарии, им не хватает питьевой воды, угрожают вспышки инфекций.

Представители МФККП призвали международное сообщество выделить $7 млн для поддержки 150 тыс. человек, пострадавших от наводнений.

Напомним, в результате непрекращающихся проливных дождей в Бангладеш произошли крупнейшие с 2017 года наводнения, в результате чего порядка 42% территории страны было затоплено.