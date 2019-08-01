Аден, Йемен, , 11:57 — REGNUM

Хуситы взяли на себя ответственность за нанесение в четверг, 1 августа, ракетный удар по военному параду в Адене, где находится поддерживаемое Саудовской Аравией правительство. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Атака была совершена на военный лагерь в районе Бураика. Очевидец сообщил журналистам о замеченных девяти телах погибших после взрыва.

«Взрыв произошел за помостом, где проходила церемония, — рассказал очевидец. — Солдаты плакали над телом, вероятно, командира».

Напомним, хуситы представляют собой военно-политическую группировку шиитского толка, действующую на территории Йемена.