Петрозаводск, , 11:10 — REGNUM

В Карелии пропали десять туристов. Последний раз их видели 24 июля, после этого группа на связь не выходила. По данным регионального МЧС, в настоящее время спасатели ожидают установления благоприятной погоды, чтобы выйти в Белое море на поиски пропавшей людей.

«Оповещены все проходящие мимо суда и местное население», — приводит «Интерфакс» слова представителя чрезвычайного ведомства.

По данным родственников, туристы находятся на одном из островов в Белом море и пережидают непогоду.

Напомним, 8 июля в Лоухском районе Карелии пропали байдарочники из Москвы. Молодые люди на байдарках вышли в озеро Пиземское и должны были вдоль Белого моря добраться до деревни Полонга. На связь супружеская пара вышла почти две недели спустя. Как рассказали сами туристы, они попали в шторм.