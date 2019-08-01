Иркутск, 1 августа 2019, 11:02 — REGNUM
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в зоне ЧС Иркутской области остаётся стабильной. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора.
Отмечается, что специалисты здесь организовали полный комплекс мер по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и формированию эпидемических очагов.
«Всего исследовано 450 проб пищевых продуктов и готовых блюд, 351 проб воды, 3898 смывов, 216 проб дезинфекционных средств», — добавили в управлении.
В подтопленных районах области работает 10 бригад Роспотребнадзора .
Как сообщало ИА REGNUM, в результате подъёма воды в Иркутской области подтоплены 44 населённых пункта или почти 1,8 тыс. домов, в которых проживает 1854 человека, в том числе 520 детей.
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