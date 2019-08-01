Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM

В Екатеринбурге сотрудники дорожно-постовой службы полиции эвакуировали автомобиль «Лексус», припаркованный в неустановленном месте. При этом в салоне машины находился маленький ребёнок.

Как сообщает интернет-издание «Новый день» со ссылкой на очевидцев, инцидент произошёл 31 июля в 23:00 по местному времени недалеко от магазина в жилом комплексе Московский квартал». К счастью всё закончилось благополучно. Родители выбежали из магазина и увидели отъезжающий с машиной эвакуатор. Они побежали вдогонку и остановили его, а отец забрался на эвакуатор, и вытащил из своей машины ребёнка. После этого «Лексус» спустили на дорогу.

Напомним, что 29 июля аналогичный инцидент произошёл в Тюмени. Там местная жительница оставила на стоянке в автомобиле троих детей, в том числе грудного младенца, отправившись за покупками в магазин. Детей без присмотра заметила проходившая мимо женщина. Она обратилась к сотрудникам ДПС и те, установив личность владелицы автомобиля, разыскали мать.

Теперь женщине грозит административная ответственность за неправильную парковку и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.