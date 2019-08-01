Донецк, 1 августа 2019, 11:01 — REGNUM
За минувшие сутки зафиксированы семь обстрелов территории ДНР со стороны украинских вооружённых формирований, сообщили 1 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком направлении ВСУ выпустили одну мину калибра 82 мм, а также применили гранатомёты РПГ и СПГ.
На мариупольском направлении украинские силовики применили вооружение БМП, а также гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.
Всего по территории ДНР было выпущено 28 единиц боеприпасов.
В результате обстрелов никто из мирных жителей ДНР не пострадал. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, 21 июля в силу вступило очередное «перемирие», утверждённое на заседании Контактной группы в Минске.
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