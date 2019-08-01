Ульяновск, , 10:19 — REGNUM

В городе Инза Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 42-летней жительницы Москвы. В совершении преступления подозревают студента железнодорожного техникума, сообщает следственное управление СКР по региону.

Преступление было совершено утром 25 июля 2019 года в Инзе. По предварительным данным, 18-летний злоумышленник находился в гостях у своего дяди, где «совершил изнасилование спящей женщины». Когда она проснулась и стала сопротивляться, парень ударил её несколько раз по лицу — на крики выбежал дядя, который помешал дальнейшим противоправным действиям.

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования. Злоумышленник задержан.

Отметим, что в июне 2019 года в Ульяновске фигурантами уголовного дела об изнасиловании стали двое мужчин. Следствие полагает, что подозреваемые в момент совершения преступления были пьяны и изнасиловали 35-летнюю женщину, с которой познакомились накануне. В управлении полагают, что они угрожали потерпевшей убийством пневматическим пистолетом, внешне похожим на боевое огнестрельное оружие.