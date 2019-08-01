Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM

В реке Лозьва (Свердловская область) нашли трёх из пяти потерявшихся жителей, которые не добрались до местного посёлка Ушма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Спасатели вытащили прямо из реки женщину и двоих детей. Люди не подают признаков жизни. Пассажиры были найдены на 19-м километре от посёлка Ушма, куда плыла группа. Их лодка тоже найдена, она находилась в 17 км от населённого пункта.

Ещё два пассажира — мужчина и ещё один ребёнок — так и не найдены, поиски продолжаются.

Напомним, 31 июля группа из пяти человек планировала перебраться по реке от посёлка Вижай до посёлка Ушма. В указанное время в пункте назначения так и не дождались группу.

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