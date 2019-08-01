Шадринск, Курганская область, 1 августа 2019, 09:50 — REGNUM
В Курганской области рабочий Шадринского завода металлоконструкций упал в ванну с кислотой. Мужчина выжил. По предварительным данным, произошёл несчастный случай на производстве, сообщает УМВД России по Курганской области.
Информация о происшествии опубликована в паблике «Подслушано Шадринск».
В комментариях к сообщению говорится. что пострадавший выжил и находится в районной больнице. Его спасла небольшая концентрация кислоты в ванной.
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили Ura.ru, что угрозы для жизни рабочего нет и речь идёт о несчастном случае. На Шадринском заводе металлоконструкций ситуацию не комментируют.