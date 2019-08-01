Шадринск, Курганская область, , 09:50 — REGNUM

В Курганской области рабочий Шадринского завода металлоконструкций упал в ванну с кислотой. Мужчина выжил. По предварительным данным, произошёл несчастный случай на производстве, сообщает УМВД России по Курганской области.

Информация о происшествии опубликована в паблике «Подслушано Шадринск».

«В ночь с 31 на 1 на новом заводе ШЗМК парень упал в ванну с кислотой! Жив хоть? Знаю что скорая и полиция приезжала», — написал один из участников группы.

В комментариях к сообщению говорится. что пострадавший выжил и находится в районной больнице. Его спасла небольшая концентрация кислоты в ванной.

«Отделался легким испугом», — комментируют шадринцы.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили Ura.ru, что угрозы для жизни рабочего нет и речь идёт о несчастном случае. На Шадринском заводе металлоконструкций ситуацию не комментируют.