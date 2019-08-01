Екатеринбург, , 09:49 — REGNUM

В Свердловской области удалось поймать несовершеннолетнего угонщика, обучающегося в школе-интернате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Подросток угнал «Фольксваген» у жителя села Криулино (Свердловская область). Машина стояла без сигнализации у дома собственника, и угонщику не составило труда вскрыть замок в двери автомобиля. Внутри же, на радость подростку, оказалась копия ключей от замка зажигания, которыми злоумышленник и воспользовался.

Полицейские нашли автомобиль в деревне Тавра (Свердловская область). Машина находилась на окраине населённого пункта и несла на себе «отпечатки» недавно случившегося ДТП. Тут прямо в руки правоохранителям и попался подросток — он привёз аккумулятор для автомобиля, но не ожидал увидеть полицейских.

16-летний угонщик проживает в деревне Сарсы (Свердловская область) и учится в местном интернате. Теперь его жизнь усложнилась — против подростка возбуждено уголовное дело.

Напомним, в 2018 году жительница Екатеринбурга угнала полицейский автомобиль. Женщину признали невменяемой.

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