Хабаровск, , 09:55 — REGNUM

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к своему коллеге, губернатору китайской провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао с просьбой рассмотреть возможность временного ограничения сбросов воды в реку Сунгари на период прохождения амурского паводка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В результате выпадения обильных осадков и подъёмов уровней воды в реках Хабаровского края сформировалась неблагоприятная паводковая обстановка. Существенное влияние на уровень воды в Амуре оказывает его приток Сунгари. В целях принятия оперативных мер по защите населения Хабаровского края от наводнения прошу Вас сообщить о планируемых сбросах воды с водохранилищ энергетического и сельскохозяйственного комплексов. Также прошу Вас рассмотреть возможность ограничения сбросов воды в бассейн реки Сунгари до 20 августа 2019 года», — говорится в письме главы Хабаровского края.

В настоящее время волна паводка, сформированная от дождевых вод, находится в Амурской области. Скорость её движения составляет примерно 45 км в сутки. По мере прохождения волны от Благовещенска до села Ленинское прогнозируются отметки неблагоприятных последствий. После Ленинского основная волна в Амуре будет наполняться водой от идущих ливней, дополнительных притоков, в том числе из Сунгари, и уже будет носить характер опасного явления. Поэтому для спасателей очень важно знать, какой объём воды в конечном итоге подойдёт к Хабаровску 8 — 9 августа и двинется вниз, к Комсомольску-на-Амуре.

Сегодня, 1 августа, уровень Амура у Хабаровска составляет 373 см по состоянию на 11:00.

Как сообщало ИА REGNUM, дачи хабаровчан на левом берегу Амура, по данным МЧС, затопит на выходных, 3−4 августа. Всего в зону затопления попадает 3 700 дач.