Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM

В Свердловской области за первое полугодие 2019 года в пожарах, которые произошли в помещениях объектов социального обслуживания семьи и детей погибли 10 несовершеннолетних, а ещё восемь получили травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Пожарные Антонова Дарья © ИА REGNUM

Также в ходе проверок социально-реабилитационных центров (бывшие детские дома) надзорные органы выявили многочисленные нарушения закона о пожарной безопасности. По итогам надзорных мероприятий в суды били направлены пять исков, возбуждено 23 дела по административным статьям и внесено 34 представления об устранении нарушений.

По результатам рассмотрения актов 19 сотрудников социально-реабилитационных центров привлечены к административной ответственности.

Отмечается, что в ряде учреждений в группах отсутствовали респираторы и противогазы, не был составлен план эвакуации на случай пожара, а сигнализация находилась в нерабочем состоянии.