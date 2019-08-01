Гондэр, , 09:41 — REGNUM

Водитель тук-тука в городе Гондэр на севере Эфиопии был арестован за перевозку боеприпасов к автомату. Об этом передает ВВС Amharic со ссылкой на заявление полиции.

Начальник полиции города Гондэр Сет Зерго рассказал журналистам, что офицеры изъяли из тук-тука, который местные называют баджадж, в общей сложности 3217 пуль.

Водитель был задержан после того, как он не остановился на дороге, которая была закрыта для общественного пользования. Затем офицеры преследовали его и остановили с применением пуль, сказал Зерго.

Полиция занимается расследованием причастности других лиц к контрабанде боеприпасов.

Гондэр находится примерно в 170 км от столицы региона Амхара, Бахр-Дара, где в июне была осуществлена попытка военного переворота.