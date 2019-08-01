Пермь, , 09:21 — REGNUM

В Перми пороховой завод после взрыва, который произошел 31 июля, работает в штатном режиме. Инцидент на производственный цикл не повлиял, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Напомним, 31 июля на ФКП «Пермский пороховой завод» произошел взрыв без последующего горения. Пострадали пять человек. По официальным данным, обошлось без выбросов в атмосферу вредных веществ. Угрозы населению нет.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

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