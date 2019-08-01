Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM

Свердловские спасатели начали поиск жителей, сплавлявшихся по реке Лозьве 31 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Два взрослых человека с тремя детьми отправились на лодке из посёлка Вижай в посёлок Ушма днём 31 июля. Однако в посёлке людей так и не дождались.

На поиски отправились спасатели из Ивдельского поисково-спасательного отряда — это четверо человек на двух единицах техники. Утром 1 августа моторная лодка со спасателями начала обследовать реку. В помощь ивдельцам направлены их коллеги из Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а это семь человек на семи единицах техники. В распоряжении подкрепления — три плавсредства и два квадроцикла.

Напомним, 31 июля 2019 года в Бурятии погиб житель Среднего Урала. Он сплавлялся по реке вместе с другими жителями Свердловской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии во время сплава по рекам погиб свердловчанин