Владивосток, , 08:41 — REGNUM

В подсобном хозяйстве Пограничного района в Приморье 1 августа ввели ЧС, по предварительным данным — свиньи фермера заражены африканской чумой, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Все животные будут уничтожены.

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«В фермерском хозяйстве — 70 свиней. По заключению специалистов, заражение произошло из-за бесконтрольного выгула. Теперь в радиусе 100 км от населённого пункта нельзя продавать свинину. Заболевшую скотину уничтожат», — сообщили в краевой Госветинспекции.

Образцы вируса направили на исследование, а в районе ввели ЧС. Для человека африканская чума безопасна.

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Как сообщало ИА REGNUM, по информации Россельхознадзора новые очаги африканской чумы свиней выявлены в Бельгии, Болгарии, Латвии, Молдавии, Польши, Румынии, Украины, Китая, Словакии. Классическую чуму свиней обнаружили в Японии.